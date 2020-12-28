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Türk savunma sanayisi 2020 yılında çağ atladı! Dünyayı kıskandıracak projeler

Türk savunma sanayisi, 2020 yılında güvenlik güçlerine bir dizi yeni ürün kazandırdı, geleceğin harp ortamında görev alacak sistemler için de çalışmalarını sürdürdü. Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50'ye girme başarısı gösterdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC'ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS eklendi. Bayraktar TB2 İHA, Atak helikopteri, Anka gibi hava platformlarının teslimatı yıl boyunca sürdü. İşte Türk savunma sanayisinin düşman çatlatan performansı.

28.12.2020 16:22 - Son Güncelleme: 28.12.2020 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





