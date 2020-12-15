Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Dünya Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir yıla girerken güzel düşünceler ve umutlarla karşıladık 2020'yi. Göz açıp kapayıncaya kadar 2020'nin sonuna geldik bile. Acısıyla tatlısıyla ama çoğunlukla kötü olaylar yaşadığımız 2020 yılının üzerini dünyaca ünlü Time dergisi bile çizdi. 2020 felaketleri tüm yıl boyunca peşimizi bırakmadı. İnsanları derinden sarsan felaket ise koronavirüs oldu. Virüsler, depremler, orman yangınları, ölümler... Bizde 2020'de en çok gündeme yansıyan olaylarını derledik. Bakalm 2020 yılı boyunce neler yaşamışız.

15.12.2020 09:48 - Son Güncelleme: 15.12.2020 09:48
Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

Öyle bir yılı geride bırakıyoruz ki dünya tarihinde bu kadar felaketin bir arada yaşandığı zamanlara az rastlanır. Bu konuya Time dergisi el attı ve 2020 yılına özel bir kapak hazırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

2020'nin sonuna doğru yaklaştığımız günlerde, Time "2020, şimdiye kadarki en kötü yıl" başlığını kullandı. Kapakta 2020'nin üzerine, kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor. Peki 2020 yılı boyunca neler yaşadık? Dünya neler gördü?

Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

2 OCAK
Çin`de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu`na (SARS) benzetilen "gizemli" solunum yolu hastalığında 59 kişi hayatını kaybetti.

Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

2 OCAK
Interpol, ev hapsinde tutulduğu Japonya`dan Lübnan`a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance`ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...

3 OCAK
Irak`ın başkenti Bağdat`ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

DİĞER GALERİLER