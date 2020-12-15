Felaketler yılı 2020'de dünyada neler oldu? Koronavirüs, Kobe Bryant, George Floyd, ABD Başkanlık seçimleri ve diğerleri...
Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir yıla girerken güzel düşünceler ve umutlarla karşıladık 2020'yi. Göz açıp kapayıncaya kadar 2020'nin sonuna geldik bile. Acısıyla tatlısıyla ama çoğunlukla kötü olaylar yaşadığımız 2020 yılının üzerini dünyaca ünlü Time dergisi bile çizdi. 2020 felaketleri tüm yıl boyunca peşimizi bırakmadı. İnsanları derinden sarsan felaket ise koronavirüs oldu. Virüsler, depremler, orman yangınları, ölümler... Bizde 2020'de en çok gündeme yansıyan olaylarını derledik. Bakalm 2020 yılı boyunce neler yaşamışız.
15.12.2020 09:48
- Son Güncelleme: 15.12.2020 09:48
2020'nin sonuna doğru yaklaştığımız günlerde, Time "2020, şimdiye kadarki en kötü yıl" başlığını kullandı. Kapakta 2020'nin üzerine, kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor. Peki 2020 yılı boyunca neler yaşadık? Dünya neler gördü?
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