Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada ise, İngiltere ile beraber aynı mutasyonunun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiği aktarılmıştı. Daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonun, ölümcül olduğuna ve aşılara cevap vermediğine yönelik bir kanıt olmadığı bildirildi. DSÖ, yeni mutasyonun takibi konusunda İngiliz yetkililerle "yakın temas halinde" olunduğunu aktardı.