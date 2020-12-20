İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.





De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

HOLLANDA 1 OCAK'A KADAR YASAKLADI

Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.