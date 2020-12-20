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    • 20.12.2020 20:58
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    üyesi 'den koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili çarpıcı uyarı! "Yeni bir küresel dalgalanmaya..."

    Son dakika haberi... 'de koronavirüsün mutasyona uğradığı iddialarının ortaya atılmasının ardından Üyesi 'den çarpıcı bir açıklama geldi. Özlü, "İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

    2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir

    Son dakika haberi... İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı iddialarının ortaya atılmasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı bir açıklama geldi.

    İngiltere'de Koronavirüs'ün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

    YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR
    Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü de sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı. Özlü, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

    Özlü'nün açıklamaları şu şekilde:
    İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.

    Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

    Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.

    Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.

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