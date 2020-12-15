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    • 15.12.2020 18:12
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    En son 2. Dünya Savaşı'nda böylesi yaşandı! 'da ürküten verileri: Ölü sayısı 700 bini aşacak

    Tüm dünyayı etkili olan yeni tip (Kovid-19) salgını 'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor... () Başkanı , yeni tip koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada 2020 yılında ülke genelinde ölü sayısının 700 bini aşacağını belirtti. Yaşanan halin endişe verici olduğunu belirten Blangiardo, en son 'nda böylesi bir durumun yaşandığı ifade etti.

    AJANSLAR



    Koronavirüs salgını İtalya'da etkisini göstermeye devam ediyor.

    İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) Başkanı Gian Carlo Blangiardo, ülkede 2020 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 700 bini aşacağını belirterek "Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." dedi.



    ISTAT Başkanı Blangiardo, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    2020'nin henüz bitmediğini vurgulayan Blangiardo, "Ama makul bir değerlendirme, bizim bu yıl toplamda 700 bin ölüm eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." diye konuştu.



    Blangiardo, Kovid-19 salgını ve yol açtığı kayıpların da yıllık toplam ölü sayısına etkisi olacağına işaret ederek, "2019'da ülkede ölü sayısı 647 bin idi." ifadesini kullandı.



    İtalya'da ilk yerleşik Kovid-19 vakasının 21 Şubat'ta resmen tespit edilmesiyle başlayan salgında, bugüne kadar 65 bin 11 kişi hayatını kaybetti.



    İtalya, "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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