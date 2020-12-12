Çavuşoğlu'nun buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve Tahran'ın güçlü itirazlarını iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.