

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin küstah paylaşımı





BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;