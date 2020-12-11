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    • 11.12.2020 23:21
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    'den alçak paylaşım: Başkan 'a ölüm tehdidi

    , Başkan 'ın 'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani, yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" ifadelerini kullanarak 'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.



    İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu.




    Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.


    İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin küstah paylaşımı

    BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
    Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

    "Aras'ı ayırdılar

    Kum ile doldurdular;

    Ben senden ayrılmazdım

    Zor ile ayırdılar,

    Ay Lâçin, can Lâçin,

    Men sene kurban Lâçin"



    TWITTER "TEHDİT" NEDENİYLE PAYLAŞIMI KALDIRDI
    İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tehdit içerdiği için Twitter tarafından kaldırıldı.
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    Haberler Dünya İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'den alçak paylaşım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ölüm tehdidi