İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu.
Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.
İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin küstah paylaşımı
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;
"Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin"
TWITTER "TEHDİT" NEDENİYLE PAYLAŞIMI KALDIRDI
İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tehdit içerdiği için Twitter tarafından kaldırıldı.