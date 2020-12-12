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    • 12.12.2020 20:12
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan lı mevkidaşı 'e: Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, lı mevkidaşı ile görüştü. Çavuşoğlu yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

    DHA
    Çavuşoğlu'ndan Zarif'e: kabul edilemez

    Dışişleri Bakanı , lı mevkidaşı ile görüştü.

    İRAN'IN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMASINA TEPKİ
    Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

    KABUL EDİLEMEZ
    Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin 'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

    HAYAL KIRIKLIĞI
    Türkiye'nin, en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtti.

    TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI
    İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı 'ın önceki gün 'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve sert kınama mesajı iletmişti.

    İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

    Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'e: Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez