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    • 11.12.2020 22:12
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    Son dakika: 'ın Büyükelçisi'ne 'in Başkan Erdoğan'a yönelik temelsiz sözleri nedeniyle tepki gösterildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'na çağrılan 'ın Büyükelçisi'ne, Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

    AA
    Türkiye'den İran'ın uydurmalarına tepki!

    Son dakika haberi...

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'ın Büyükelçisi Ferazmend bu akşam na çağrıldı.

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    Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı 'in tweetine, sonrasında 'nin Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi.

    Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

    Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran ındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğinin altı çizildi.

    TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI

    İran Dışişleri Bakanlığı, Başkan 'ın dün 'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

    İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Cevad Zarif'in Başkan Erdoğan'a yönelik temelsiz sözleri nedeniyle tepki gösterildi