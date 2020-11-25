Danıştaydan yapılan açıklamada, Pantin camisinin imamı tarafından sosyal medyada yapılan yorum ve ortaya konulan fikirlerin provokasyona sebep olduğunun düşünüldüğü, ilgili mahkemenin terör, şiddet, nefret veya ayrımcılık riski ile bağlantılı ibadet yerinin kapatılmasının haklılığı gerekçesiyle kararın onandığı belirtildi.