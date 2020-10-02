Emmanuel Macron, "ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savundu.

"İSLAM KRİZ İÇİNDE"

"İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." şeklinde skandal ifadeler kullanan Macron, sömürgeci geçmişi olan bir ülke olduklarını ancak bu konudaki travmaların çözülemediğini belirtti.

Macron, 9 Aralık'ta "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının Bakanlar Kuruluna sunulacağını söyledi.

Tasarının, ülkenin yasa ve değerlerine aykırı hareket eden derneklerin kapatılmasını öngördüğünü ifade eden Macron, derneklerin finansmanının da daha sıkı şekilde kontrol edileceğini, bu hususta yasalara aykırı davranan derneklerin kapatılacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bazı velilerin çocuklarının okulda müzik dersi almasını ve havuza gitmesini istememesinin sorun teşkil ettiğini öne sürdü.