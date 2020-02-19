Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek." açıklamasının ardından bugün de Fransa İçişleri Bakanı Castaner skandal açıklamalarda bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YURT DIŞINDAN İMAMLAR ÜLKEYE GELEMEYECEK"

"Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

Castaner ayrıca, ramazanda ülkeye gelen imamların sayısının bu yıl itibarıyla azaltılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkenin Mulhouse kentinde, yurt dışından gelen imamlar, ülkede görev yapan ve Türkçe dahil yabancı dil dersi veren öğretmen ve "ayrılıkçı İslamcılar" hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"İMAMLAR FRANSA'DA YETİŞMELİ VE FRANSIZCA BİLMELİ"

Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydeden Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini ifade etmişti.