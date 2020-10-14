"İSLAM KRİZDE" AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde katıldığı bir programda Müslümanlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Macron, "İslam, sadece kendi ülkemizde değil, bugün dünyanın her yerinde kriz içerisinde olan bir din." ifadelerini kullandı.

Makron'un "İslam krizde" açıklaması, Müslüman kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

Başkan Erdoğan da Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi.

"HADSİZLİK, EDEPSİZLİK"

Erdoğan, "Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bir yöntem haline gelmiştir. İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan liderler, İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliğini gizlemeye çalışıyor. Bu isme son olarak Macron katılmıştır. 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak, İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir." ifadelerini kullandı.