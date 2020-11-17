IKBY Güvenlik Ajansı da 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlarken tutuklandığını bildirmişti.

Terör örgütü mensupları 4 Kasım'da ise Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge hayatını kaybetmiş, 3 Peşmerge yaralanmıştı.

PKK, yine 4 Kasım'da Çemanke'de düzenlediği saldırısında, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaralamıştı.