Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güçlerin kısa bir süre içinde Sincar'daki güvenliğin sağlamasını istediklerini belirten eylemci, "Şu anda ben evime dönemiyorum. Çünkü gerçekten güvenli değil." dedi.

Güvenlik gerekçesiyle ismini açıklamayan bir başka gösterici de, "Burada olmamızın sebebi evlerimize güvenli bir şekilde dönmek ve istikrar içinde yaşamaktır. Bu yüzden Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Ezidi eylemci, Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşma çok geç yapılmış olmasına rağmen halen bir dönüş umudu taşıdıklarını, artık daha fazla gecikmek istemediklerini kaydetti.

Sincar'da bulunan Ezidhan Koruma Gücü Sorumlusu Haydar Şeşo, "Şengal halkının söz konusu anlaşmaya karşı olmadığını her tarafın kendi gözüyle görmesini istiyoruz. Halkımız bu anlaşmaya razıdır." dedi.