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    • 06.11.2020 06:18
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    • 06.11.2020 06:18
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    SON DAKİKA: terör örgütü 'nın 'ye saldırısını kınadı

    Son dakika haberine göre, yönetimi, terör örgütü ’nın, 'ın kuzeyindeki Duhok kentinde güçlerine saldırısını kınadı. Terör örgütü PKK mensupları çarşamba günü, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölmüş, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

    ABD PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı

    yönetimi, terör örgütü 'nın, 'ın kuzeyindeki Duhok kentinde güçlerine saldırısını kınadı.

    ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Cale Brown, "ABD, terör örgütü PKK'nın, Irak'taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine yaptığı saldırıyı esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

    ABD'nin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve yönetimine terörün kökünü kurutmak için çabalarında desteğinin sürdüğünün altını çizen Brown, "Bu saldırılarda ölen ya da yaralanan kişilerin ailelerine taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

    Terör örgütü PKK mensupları çarşamba günü, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölmüş, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı