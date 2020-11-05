Açıklamada, "Irak hükümetinin bu bölgelerdeki (Duhok) güvenliği sağlaması gerekiyor. Hükümet, kanun dışı güçlerin (PKK), güvenlik durumunu bozmasına izin vermemeli." ifadeleri kullanıldı.

Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Irak hükümeti ayrıca tüm teşkilatlarıyla güvenlik ve askeri müessesenin güçlendirilmesi ve ülke topraklarına yönelik tekrarlanan ve egemenliğin ihlaline neden olan bu tür saldırıların püskürtülmesi için rol üstlenmeli."