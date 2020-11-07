

*İşte PKK ile Barzani'nin birleşme görüşmelerini dünyaya ilan ettikleri, ABD'lilerin de bulunduğu o toplantı.

PKK'YI TASFİYE PLANI

Bölgesel yönetim PKK'ya Sincar hamlesi ile karşılık verdi. Irak merkezi hükümeti ile Bölgesel Yönetim arasında Sincar'ın PKK ve Haşdi Şabi güçlerinden arındırılması için imzalanan anlaşma hayata geçirilmeye başlandı. Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'dan tasfiyesi için 2 bin 500 kişilik güç kurmak çalışmalarına hız verdi. PKK'nın işgali altındaki bölgelerle özellikle İran ve Türkiye sınırına yakın bölgelere ağır silahlar ve takviye peşmerge güçleri gönderildi, yeni kontrol noktaları oluşturuldu. Duhok'ta örgütün işgal ettiği bölgelerde hakim tepelere zırhlı araçlarla kontrol noktaları kuruldu. Barzani yönetimi PKK'nın 'dönüş' izni vermediği Şengal halkı için de adım attı. Barzani Vakfı, Şengal'e dönmek isteyenlerin yıkılan evlerini yeniden yaptırma sözü verdi.

GÖRÜŞMELER DURDU

İki taraf arasında çatışmaların da çıktığı bu süreç, PKK ile Barzani'yi birleştirme planını çökertti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD'li ve Fransız diplomatların yönettiği birleşme görüşmeleri durdu. Barzani'nin Suriye'deki uzantısı olan ENKS, 22 Ekim'de görüşmelerin Kandil'in tavrı yüzünden çıkmaza girdiğini açıkladı. Müzakerelere arabulucuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Zehra Bill "Görev sürem doldu" diyerek ABD'ye döndü. Birleşmenin en büyük destekçisi olan Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise seçim sonuçları sonrası istifa edince projenin ABD ayağı da fiilen çökmüş oldu.

TANSİYON DAHA DA YÜKSELECEK

Bu süreçte Barzani ve PKK arasında düşük yoğunluklu çatışmalar da yaşandı. PKK önce 29 Ekim'de Kerkük-Ceyhan boru hattına saldırdı. 8 gün duran petrol akışı yüzünden bölgesel yönetim günlük 10 milyon dolar zarar edildiğini belirterek PKK'ya tepki gösterdi. Diğer çatışma Duhok'a bağlı Çemanke nahiyesinde yaşandı. Bölgede 40'a yakın köyü boşaltan terör örgütü ile bölgeye yeni kontrol noktası kurmaya çalışan Peşmerge arasında çatışma çıktı. Peşmergelerin geçişi sırasında yola döşeli mayını patlatan PKK'lılar, ardından konvoyu taradı. En az 2 saat süren çatışmalarda 1 peşmerge öldü. Bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği ifade ediliyor.