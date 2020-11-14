Başkan Erdoğan yarın KKTC'deki kapalı Maraş'ta piknik yapacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 15 Kasım Pazar günkü KKTC'ye günübirlik ziyaretinde, MHP Lideri Devlet Bahçeli, kapalı Maraş'ta piknikte buluşacak.

PİKNİKTA ANAVATAN YAVRU VATAN KUCAKLAŞMASI YAŞANACAK

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta katıldığı AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'nde şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz, Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle anavatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak, ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı ve bu gecikti, şimdi bu inşallah yeniden oluşacak."