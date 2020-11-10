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    • 10.11.2020 Gazete
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    Başkan 'dan ’nda mesajı

    Başkan ,  'ndeki 12. 'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'de yürütülen ve arama çalışmalarından yakın zamanda yeni bir müjde gelebileceğini söyledi.

    Başkan , 'ndeki 12. 'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'de yürütülen ve arama çalışmalarından yakın zamanda yeni bir müjde gelebileceğini söyledi.

    'deki harekatlarla sadece /'li ve 'lı teröristleri sınırımızdan uzaklaştırmadık, 411 bin Suriyelinin geri dönüşünü temin ettik.

    Yunanistan ve provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de daima soğukkanlı davrandık.

    Müzakere masasından kaçmıyoruz. Tehdit ve şantaj dili fayda sağlamaz. Konferans önerimiz sorunu çözme isteğimizin tezahürüdür.

    AF TALEBİ KABUL EDİLDİ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın af talebinin kul edildiğini açıkladı.

    İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak korona virüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bakanımız sağlık nedeniyle görevden affını isteyen açıklama yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirme sonunda af talebi kabul edilmiştir.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyükelçiler Konferansı’nda Doğu Akdeniz mesajı