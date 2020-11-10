Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından yakın zamanda yeni bir müjde gelebileceğini söyledi.

Suriye'deki harekatlarla sadece YPG/PYD'li ve DEAŞ'lı teröristleri sınırımızdan uzaklaştırmadık, 411 bin Suriyelinin geri dönüşünü temin ettik.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de daima soğukkanlı davrandık.

Müzakere masasından kaçmıyoruz. Tehdit ve şantaj dili fayda sağlamaz. Konferans önerimiz sorunu çözme isteğimizin tezahürüdür.

AF TALEBİ KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın af talebinin kabul edildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak korona virüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bakanımız sağlık nedeniyle görevden affını isteyen açıklama yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirme sonunda af talebi kabul edilmiştir.