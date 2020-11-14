Başkan Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Erdoğan, Tekirdağ'da AK Parti kongresinde konuştu: Ülkemizin içinden geçtiği süreçte yeni bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz.

Başkan Erdoğan, yeni dönemin işaretini böyle verdi. Yatırımcıları Türkiye'ye davet etti: Ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür bir hareketlenme başladı.

Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam seferberliği başlatıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcılara yeni yatırım çağrısında bulunuyorum...

İSTİKAMET MİLLET

Başkan Erdoğan, dün Tekirdağ'da AK Parti'nin il kongresine katıldı. "AK Parti, milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir. Milletimizle beraber yürüyeceğiz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Tekirdağ'a gitti. 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada dünyaya seslendi. Şu mesajları verdi: TÜRKİYE'NİN 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. AK PARTI milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Milletten yüz çevirdiğimiz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir.

İZMİR ÇÖKTÜ Deprem, İzmir'i yıktı geçti. 6.9 şiddetindeki sarsıntının ardından zeminin 11 santim çöktüğü belirlendi. Binaları hasar gören vatandaşlar ise 3 katına çıkan kira ve nakliye ücretleri için yardım istedi

İZMİR, 31 Ekim'de 6.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir olurken 115 kişi öldü, bin 35 kişi yaralandı. Harita Mühendisi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, depremin ardından İzmir'in denize doğru 11 santim çöktüğünü vurguladı. "Tsunaminin de asıl nedeninin bu olduğu ortaya çıkıyor" açıklaması yaptı. Öte yandan depremin yıktığı İzmir'de şimdi de fırsatçılık başladı. Nakliye ve kira fiyatları 2-3 katına çıktı! Özbir Güven, dert yandı: Millet olarak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor.

ADALETE HAKİM DEĞİL

Görkem Sertaç Göçmen'i, hakim olan annesi savunmuştu. Emrah Serbes Zeynep Özçelik, 16 yaşındaydı.

PİŞKİNLİK SERBEST

ÖYLE bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. Türkiye'yI terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ekonomide yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde hareketlenme başladı.