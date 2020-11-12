Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Akar, Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmek isteyenlere karşı kararlı duruşun devam edeceğini, hiçbir oldubittiye de izin verilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'yi Ege Denizi 'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz.(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır.(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir.Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.(S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz.ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.Koronavirüs ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz.Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.