Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi'ne posta yoluyla gönderilen mektupta "İslam ne Almanya'ya aittir ne de Avrupa'ya" ve "İslamı ve İslamcıları Almanya'da yok edeceğiz" şeklinde ifadeler yer aldı.

DİTİB Mescid-i Aksa Camisi Dernek Başkanı Hakan Taşdemir, 1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan bir cami derneği olarak bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, bu saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.