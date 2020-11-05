Amerika'da Ermenilerden kalleş saldırı! Türk restoranını hedef aldılar



7-8 KİŞİLİK ERMENİ GRUP SALDIRDI

ABD'nin California eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde bulunan bir Türk restoranı saldırıya uğradı. Beverly Hills'de 8 yıldır hizmet veren Cafe İstanbul'a saldırı düzenlendi. Akşam 21:00 sularında restorana giren 7-8 kişilik bir grup restoranın içerisindeki masa ve sandalyeleri fırlatırken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Saldırı sırasında restoranın içerisinde bulunan ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için ismini açıklanmasını istemeyen F.T. ailesi ile beraber restoranın arka kapısından kaçtı.



"KAÇMAYA ÇALIŞTIK"

F.T. "Maalesef gördüğünüz gibi saldırıya uğradık Ermeni vatandaşlar tarafından. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Kaçmaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye kaçalım derken 50 metre ileriye koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik" dedi. Yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunan bina sakinlerinin yardımı ile polisi aradıklarını ifade eden F.T. "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.