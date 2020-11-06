

Fransa'da Türk düşmanlığı giderek artıyor. Fransa'nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı.

SKANDAL İFADELER YAZILDI

Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara "Türklere ölüm", "Erdoğan'a ölüm", "Ülkenize geri dönün", "Yaşasın domuz" gibi ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı. Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.





Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine "Erdoğan'a ölüm", "Fransa Fransızlara ait" ve "Türklere ölüm" gibi ırkı ifadeler yazmıştı.