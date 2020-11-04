Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanını seçmek için 59. defa sandık başına gitti. Seçimlerde mevcut başkan Donald Trump ile Joe Biden karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 09.20 itibarıyla seçimi kazanan isim henüz belli değilken iki aday da destekçilerine oylara sahip çıkılması uyarısı yapıyor.

CHP'Lİ EREN ERDEM'İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

Cumhuriyet Halk Partili Eren Erdem de ABD seçimleriyle ilgili bir fotoğraf paylaştı. Ancak Erdem'in paylaştığı fotoğraf Türkiye seçimlerine ait bir kare. Eren Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde uzandığı bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.