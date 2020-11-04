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    • 04.11.2020 17:02
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    : açıkladı: 'ın bir savaş uçağını daha düşürdü

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'ın 'a ait saldırı hazırlığındaki uçağını düşürdüğü bildirildi.

    Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'ın 'a ait saldırı hazırlığındaki uçağını düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 7 köyü daha kurtardığı açıklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Azerbaycan Ermenistan'ın bir savaş uçağını daha düşürdü