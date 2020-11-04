Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 7 köyü daha kurtardığı açıklandı.