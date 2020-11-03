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    • Dünya
    • 03.11.2020 18:20
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    • 03.11.2020 18:20
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    Gardaş ’dan işgalci 'a ağır bombardıman

    'ndan yapılan açıklamada “3 Kasım'da Ermeni silahlı kuvvetleri Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde saldırı girişiminde bulundu. Birliklerimiz tarafından alınan sert tedbirler neticesinde düşmanın saldırısı önlenmiş ve ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

    var gücüyle vatan toprağı 'ı tamimiyle geri almak için harekatını sürdürüyor.

    tarafından yapılan bütün saldırılara ağır yanıtlar veren Azerbaycan ndan bugüne dair SİHA'lardan elde edilen yeni görüntüler yayınlandı.

    Bakanlığın Twitter adresinden paylaşılan bilgilerde, "3 Kasım'da Ermeni silahlı kuvvetleri Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde saldırı girişiminde bulundu. Birliklerimiz tarafından alınan sert tedbirler neticesinde düşmanın saldırısı önlenmiş ve ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır." denildi.
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    Haberler Dünya Gardaş Azerbaycan’dan işgalci Ermenistan'a ağır bombardıman