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    • 04.11.2020 08:00
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    SON DAKİKA: su güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor: Cepheyi bırakıp kaçtılar!

    Son dakika haberine göre, sunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

    AA
    Cepheyi bırakıp kaçtılar!

    sunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

    Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



    CEPHEYE BIRAKIP KAÇTILAR
    Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

    Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor: Cepheyi bırakıp kaçtılar!