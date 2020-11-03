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    • Dünya
    • 03.11.2020 07:54
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    • 03.11.2020 07:54
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    SON DAKİKA: su güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

    Son dakika haberine göre, sunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

    AA
    Terör devleti Ermenistan ağır kayıplar veriyor!

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

    Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde suna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


    GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR
    Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

    Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor