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    • 05.11.2020 07:06
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    SON DAKİKA: 'da kuş gribi paniği: 330 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi

    Son dakika haberine göre, 'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi. Kagawa'da Ocak 2018'de de bir başka çiftlikte kuş gribi tespit edilmişti.

    AA
    Japonya'da kuş gribi paniği! Binlercesi itlaf edilecek

    Japonya'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.

    Çiftlik yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildi.




    330 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK
    Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi.

    Öte yandan çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.

    Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti.


    Bakan Nogami, "Bir salgını önlemekte ilk eylem önemli ve eyalet idaresi ile iş birliği halinde bakanlığımız tüm tedbirleri almak istiyor." dedi.

    Kagawa'da Ocak 2018'de de bir başka çiftlikte kuş gribi tespit edilmişti.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Japonya'da kuş gribi paniği: 330 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verildi