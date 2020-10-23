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    • 23.10.2020 08:53
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    • 23.10.2020 08:54
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    'da koronavirüsten sonra kuş gribi alarmı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten sonra 'da şimdi yaban kuğularında kuş gribi belirlenmesi sebebiyle çiftçilerden "tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesi" istendi.

    AA
    Avrupa ülkesinde koronadan sonra kuş gribi alarmı

    , Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada, Utrecht şehrine bağlı Kockengen köyünde ölü bulunan 6 yaban ördeğine yapılan testlerin neticesinde 2 hayvanda kuş gribine rastlandığı bildirildi.

    "TAVUK ÇİFTLİKLERİNDEKİ HAYVANLARIN TEMASINI KESİN" UYARISI
    Açıklamada, aynı bölgede ölen bir yaban ördeğinin de kuş gribi şüphesiyle incelendiği ifade edildi. Tarım Bakanı Carola Schouten, virüsün yayılmasını önlemek için tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesini istedi.

    RUSYA VE KAZAKİSTAN'DAN GÖÇEN KUŞLARDAN GELDİ
    Bakanlık uzmanları, virüsün Hollanda'ya büyük ihtimalle veya 'dan göçen kuşlar üzerinden geldiği bilgisini paylaştı. Hayvanlarda rastlanan kuş gribi virüsünün, yüksek patojen türü olan H5N8 olduğu kaydedildi. Ülkede, son yıllarda birçok çiftlikte kuş gribine rastlanmış ve on binlerce tavuk itlaf edilmişti.

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    Haberler Dünya Hollanda'da koronavirüsten sonra kuş gribi alarmı