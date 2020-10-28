JR Higaşi-Nihon (Doğu Japonya Demiryolları) ise firma mali yarı yıl verilerinin kayda geçtiği 1992'den beri ilk kez bir yarı yılda zarar duyurarak 2,5 milyar dolar düzeyinde net kayıp açıkladı.

Önceki yıl aynı yarı döneme kıyasla satışlarının yüzde 48 düştüğünü kaydeden JR Higaşi-Nihon, martta sonlanacak 2020 mali yılında 4 milyar dolar düzeyinde zarar bekliyor.