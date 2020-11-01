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    • 01.11.2020 12:39
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    Son dakika: 'da Müslümanlara karşı yeni skandal hamlel! fişleme hattı kurdu!

    'da İslam düşmanlığı, sınır tanımamaya başladı. Müslümanların tüm değerlerine açıkça hakaret etmeyi özgürlük sayan devlet, bu sefer de Alo İslamcı hattı kurdu. Fransa'da yaşayan Müslümanları fişlemek için kurulan bu hat üzerinden, "İslamcı faaliyetlerde bulunanları ihbar edin" uyarısı yapıldı.

    AA
    Müslümanlara karşı yeni skandal hamlel!

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TELEFON HATTI KURDU
    'da İslami değerleri çiğneyen karikatürlerin çizilmesini özgürlük olarak tanımlayan Macron'un açıklamalarından sonra çizimlerin devlet dairelerine yansıtılmasıyla devam eden süreç, Müslümanlara "cadı avı" uygulanmasıyla devam ediyor.

    Fransa , Müslümanların fişlenmesi için telefon hattı kurdu. Bakanlığın internet sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarla duyurulan telefon hattı için "Şiddetli radikalleşme ve İslamcılık. Tanıdığınız biri hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, Ulusal Radikalleşme Yardım ve Önleme Merkezini arayın" denildi.

    MACRON YAN ÇİZDİ
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti.

    Macron, kanalına verdiği röportajda, son dönemde hakkındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istediğini, uluslararası alanda "Fransa'ya saldırmak" için çok sert tepkilerin verildiğini ve bunları takip ettiğini söyledi.

    Ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, Fransa'da yaşayan Müslümanların dinlerini özgür şekilde yaşadığını savunan Macron, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ve bu konuda yanlış şeylerin söylendiğini öne sürdü.

    FRANSA'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI
    İslami ve ahlaki değerleri alaşağı eden dergisi, çirkin karikatürler ile Hz. Muhammed'e hakaretler etmiş, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunu savunmuştu. Macron'un açıklamalarının ardından Fransız hükümetine bağlı devlet dairelerinde karikatürlerin açıkça sergilenmesi talimatı verilmiş ve bu durum İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Fransa'da Müslümanlara karşı yeni skandal hamlel! İçişleri Bakanlığı fişleme hattı kurdu!