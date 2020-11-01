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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 07:46
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    • 01.11.2020 07:46
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    Sabah gazetesi yazarı : Macron'un asıl amacı...

    Macron’un ekonomi ve sosyal politikalardaki beceriksizliğini skandal açıklamaları ile perdelemeye çalıştığını söyleyen Sabah gazetesi yazarı “Macron gibiler işin kolayına kaçıyor. Zira sorunların çözümüne yönelik politikalar icra etmek, küreselcilerin ayağına basmak anlamına geliyor. Sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayırmak, yüksek gelirlilerin ve elitlerin vergi oranlarını arttırmak, piyasalardaki oligopolleşme eğiliminin önüne geçecek düzenlemeleri devreye sokmak ve benzerleri. Yapılması gerekenler aslında bunlar. Ama bu politikaların hayata geçirilmesi küreselcilerin ekonomiden aldıkları payı azaltacağından dolayı birçok siyasetçi buralara yönelmekten çekiniyor” dedi.

    Macron'un asıl amacı...

    İşte Nurullah Gür'ün yazısından konuyla ilgili bölüm:

    MACRON'UN ASIL DERDİ
    AVRUPA genelinde olduğu gibi 'da da son yıllarda göçmen karşıtlığı, aşırı milliyetçilik ve İslamofobya yükselişte. Bu ortamda manevralar ve popülist siyasi söylemler prim yapıyor. Avrupa'da merkez partiler ve siyasetçiler uzun süredir ekonomik ve sosyal problemlere cevap üretemiyor. Mavi yakalı işlerin gittikçe azalması, orta direğin erimesi ve gelir/servet eşitsizliğinin artması toplumsal tansiyonun uzunca bir süredir yükselmesine neden oluyordu. 2008'deki küresel finans krizi bu sorunları daha fazla hissedilir hale getirdi.

    MAKYAJ AKMAYA BAŞLADI
    Fransızlar ve diğer Avrupalılar uzun süre içlerine attıkları bu sorunları zamanla seçim sandıklarına ve gösteri meydanlarına yansıtmaya başladılar. böyle ortaya çıktı. gibi aşırı sağcı siyasetçiler oy oranlarını bu sayede arttırmayı başardı. Avrupa'nın derin dondurucusunda bekleyen ırkçılık gibi virüsler yeniden gün yüzüne çıktı. Göçmenler - özellikle de Müslüman olanlar - günah keçisi ilan edildi. Demokrasi ve insan hakları makyajı akmaya başladı. Avrupa'nın iki tane dünya savaşının fitilini ateşlediğini unutmayalım.

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