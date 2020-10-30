Fransız ve Suudilerin Türkiye düşmanlığı Türk malı boykotunda elele verdi. Türkiye'de de 52 ilde 672 şubesi bulunan Fransız süpermarket zinciri Carrefour'un Saudi Arabistan yönetimi skandal bir tweete imza attı.

TÜRK MALI ALIP SATMIYORUZ

Fransız Carrefour'un Suudi Arabistan iştiraki CarrefourSaudi resmi twitter hesabından müşterilerine skandal bir taahütte bulundu. @CarrefourSaudi resmi hesabı, "Carrefour Suudi Arabistan'da şu anda Türk markalarının hiçbir ürününü ithal etmediği konusunda müşterilerimizi temin ederiz" tweetini attı. Suudi Arabistan halkı ise İslam'a hakaret eden ve kamu binalarına Charlie Hebdo Dergisi'nin iğrenç karikatürlerini yansıttıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ise ateş püskürdü. Suudi Arabistan vatandaşları bundan sonra Fransız markalarından alışveriş yapmamayı tercih edeceklerini belirten tweetler atarken, Carrefour Saudi ise markanın yalnızca Fransız olmadığı konusunda müşterilerini attığı tweetlerle ikna etmeye çalıştı.

MACRON'A TEPKİ ERDOĞAN'A DESTEK

Türk malı boykotuna kanmayan ve aksine Fransa'ya karşı Türkiye'yi destekleyen Suudi vatandaşlar, Macron'a tepki üstüne tepki gösterdi. İslama ve Müslümanlara hakaretten geri durmayan Macron'a karşı hiçbir Fransız ürünü alınmaması gerektiğini vurgulayan Suudi vatandaşlar buna karşılık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

BOYKOT TERS TEPTİ

Yenişafak'ta yer alan habere göre Carrefour'un skandal tweetinin ardından Fransız boykotu yapan müşteriler Fransız markaların listelerini yayınladı. Suudi Arabistanlı vatandaşlar tweetlerinde, "Ailem ve ben artık Carrefour mağazasından alışveriş yapmayacağız" ve "Her saniye Fransız şirketleri ve ekonomileri zarar görüyor. 30 şirket, ekonomisindeki en etkili Fransız şirketleri borsada eriyip gitti. Daha 3 günlük boykot yaptık!" gibi mesajlar yayınlandı.

FRANSIZ MARKALAR REKLAMA YÜKLENDİ

Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız markalar ise kendileri aleyhinde haber çıkmaması için medyaya reklam yağdırıyor. Aynı zamanda göz önünde durarak hafızalardan silinmemek için çabalayan markalar yerlilik ve bölgesellik üzerinden reklam çalışmalarına imza atıyor. Uzun süredir TV reklamı çekmeyen inşaat alanında faaliyet gösteren Fransız Saint Gobain'in markası Weber çektiği reklam filmiyle olayı geçiştirmeye çalışıyor. 'Evin Huzuru' ismiyle dikkat çeken reklam filmi çalışması psikolojik olarak da mesajlar veriyor.

TÜRKİYE'DE 672 MAĞAZASI VAR

Fransız Carrefour'un Türkiye'nin 52 ilinde irili ufaklı 672 şubesi bulunuyor. Carrefour'un dünyada ise 30 ülkede yaklaşık 12 bin 300 marketi ve 350 bin çalışanı bulunuyor. Fransız Carrefour Grubu ilk marketini 15 Haziran 1963'te Fransa'da açtı. Türkiye'de ise ilk marketini 1993 yılında İçerenköy'de açan Carrefour, 1996 yılında Türkiye'nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour Grubu'nun gerçekleştirdiği CarrefourSA, 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini satın alarak Anadolu'daki varlığını sürdürdü.

TÜRKİYE'DE SATILAN FRANSIZ MALLARI HANGİLERİ?

Türkiye'de satılan Fransız markaları! Fransız malları hangileri? Fransız mallarına boykot kararının ardından Fransız mallarının hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Fransa kökenli markalar Türkiye'nin birçok noktasında kolaylıkla bulunuyor. Bu markaları almak istemeyen vatandaşlar da Fransız malları hangileri sorusuna yanıt arıyor! Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde…