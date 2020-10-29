Ermenistan sivilleri cepheye hazırlıyor

Ermenistan, defalarca ateşkesi çiğnedi. Karabağ'da uğradığı yenilgiyi hazmedemedi. Dün bir kez daha sivilleri hedef seçti. Azerbaycan'ın Berde şehrine misket bombalı saldırı düzenledi. 21 sivili katletti. Azerbaycan lideri Aliyev, "Berde'nin intikamını savaşta alacağız" dedi.