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    • 29.10.2020 13:19
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    • 29.10.2020 13:30
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    Son dakika: İşgalci 'a ait 2 savuş uçağı düşürüldü

    Son dakika haberi... Cephe hattından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. 'a ait saldırı hazırlığındaki iki uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

    AA
    Ermenistan'a ait 2 savuş uçağı düşürüldü

    nun, 'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

    Azerbaycan ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

    Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: İşgalci Ermenistan'a ait 2 savuş uçağı düşürüldü