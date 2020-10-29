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    • 29.10.2020 13:53
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    SON DAKİKA: dünyaya ilan etti: Sözde ‘Savunma Bakanı’ Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi

    Son dakij Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki ın sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan ’ cehenneme gönderildi” dedi

    DHA



    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Rejimin sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi" dedi. Hajiyev, "Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor" dedi.

    HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ
    Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hajiyev'in "Halihazırda medyada rejimin sözde 'Savunma Bakanı'nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak" diye konuştu.




    GÖREVDEN ALINMIŞTI
    Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın 'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan dünyaya ilan etti: Sözde ‘Savunma Bakanı’ Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi