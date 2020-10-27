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    • 27.10.2020 23:08
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    'da koronavirüs kaynaklı son 6 ayın en kaydedildi!

    Son dakika haberi... 'da son 24 saate Kovid-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en kaydedildi.

    Fransa şokta! Son 6 ayda en yüksek ölüm

    'da son 24 saatte 523 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu son 6 ayın en kaydedildi.

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 417 artışla 1 milyon 198 bin 695'e yükseldi.

    Ülkede son 24 saatte 523 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 541'e ulaştı. Bu rakamla son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

    Hastanelerde 2 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 978 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 112 bin 716'ya çıktı.

    Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,4'e ulaştı.

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    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüs kaynaklı son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi!