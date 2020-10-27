Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a savaş açmasının ardından Müslümanlara yönelik saldırılar ve ırkçı söylemler artmıştı. Macron'un emriyle de, peygamber efendimize hakaret eden karikatürler hükümet binalarına yansıtılmıştı.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Milyarlarca Müslüman'ın hassasiyetlerini hiçe sayan Macron yönetimine dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Birçok ülkede Macron yönetimine tepki eylemleri düzenlendi, Fransız mallarına yönelik boykot kampanyaları başlatıldı.

MACRON'A İLİŞKİN TEK SÖZ SÖYLEMEDİ

Macron yönetimine Türkiye'de de her kesiminden tepki yağdı. Fransa'da her geçen gün Müslümanlara yönelik zulüm artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin tek bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin birçok konuya değindiğini ancak Macron'un ismini ve Fransa'da yaşananları ağzına dahi almamasını eleştiren vatandaşlar, CHP liderine tepki gösterdi.