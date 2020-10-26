Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde Alman makamlarının, Dresden'de 4 Ekim'de iki Alman turisti bıçaklayan Abdullah Al Haj Hasan'a 3 yıl önce Türkiye'ye gitmesi için yardımcı olacakları sözünü verdikleri ancak bu konuda Türkiye'ye sonradan bilgi vermeyi planladıkları öne sürüldü.

Alman makamlarından yardım sözü alan Abdullah Al Haj Hasan'ın 2017'de Türk makamlarına vize müracaatında bulunduğu ancak eksik evrak gerekçesiyle kendisine vize verilmediği belirtildi.