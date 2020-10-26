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    • 26.10.2020 18:34
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    : , bağlantılı kişinin bilgilerini ile paylaşmadı

    'ye karşı mı kullanıyor? Almanya'nın, DEAŞ ile bağlantılı bir kişiye 2017 yılında Türkiye'ye gitmesi için yardım sözü verdiği ancak bu kişi hakkında Türkiye'ye bilgi vermediği tarafından iddia edildi.

    AA
    Almanya DEAŞ'ı Türkiye'ye karşı mı kullanıyor?

    Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde Alman makamlarının, Dresden'de 4 Ekim'de iki Alman turisti bıçaklayan Abdullah Al Haj Hasan'a 3 yıl önce Türkiye'ye gitmesi için yardımcı olacakları sözünü verdikleri ancak bu konuda Türkiye'ye sonradan bilgi vermeyi planladıkları öne sürüldü.

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    Alman makamlarından yardım sözü alan Abdullah Al Haj Hasan'ın 2017'de Türk makamlarına vize müracaatında bulunduğu ancak eksik evrak gerekçesiyle kendisine vize verilmediği belirtildi.

    Haberde, özellikle Alman makamlarının, DEAŞ bağlantılı Hasan'ın Türkiye'ye gitmesinin ardından ancak Türk hükümetine bilgi paylaşmayı hedeflediği vurgulandı.

    Abdullah Al Haj Hasan, 2016 yılında Almanya'ya iltica talebinde bulunmuştu.

    Hasan, 4 Ekim'de Dresden'e gezmeye gelen 53 ve 55 yaşlarındaki iki kişiyi bıçaklamış, yaralılardan bir tanesi hastanede hayatını kaybetmişti.
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    Haberler Dünya Alman Haber Ajansı: Almanya, DEAŞ bağlantılı kişinin bilgilerini Türkiye ile paylaşmadı