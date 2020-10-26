Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ye saldıran Batı’ya sessiz kalan Millet İttifakı yine uykuya daldı: ’ı hedef alan Macron’a kulaklarını tıkadı

    Millet İttifakı, uykuya daldı! ’ye saldıran Batı’ya sessiz kaldı. , S-400, , , ’la ilgili milli çıkarlara sahip çıkmadı. Şimdi de ’ı hedef alan Macron’a kulaklarını tıkadı.

    Takvim
    Haberler Güncel Türkiye’ye saldıran Batı’ya sessiz kalan Millet İttifakı yine uykuya daldı: İslam’ı hedef alan Macron’a kulaklarını tıkadı