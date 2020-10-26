Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmedi. Libya'da, Suriye'de terörle mücadele etti. Topraklarını savunan Azeri kardeşlerimizin imdadına yetişti.
Ancak 6 benzemezler, Ankara'nın yanında durmak yerine hep muhalefet etti. Şimdi de İslam'a saldıran Macron'a tepki göstermedi.
Vatandaş sinirlendi: Siz hangi milletin ittifakısınız!
Ancak 6 benzemezler, Ankara'nın yanında durmak yerine hep muhalefet etti. Şimdi de İslam'a saldıran Macron'a tepki göstermedi.
Vatandaş sinirlendi: Siz hangi milletin ittifakısınız!