AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliki Almanya'da Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınına sert tepki göstererek, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır." dedi.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
Alman polisinin #Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.
Almanya'da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.