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    • 23.10.2020 17:07
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    : 'den 'da camiye yapılan çirkin saldırıya tepki

    haberine göre Sözcüsü i 'da 'ne yapılan polis baskınına sert tepki göstererek, "Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır." dedi.

    AK Parti'den Almanya'da camiye yapılan çirkin saldırıya tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliki Almanya'da Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınına sert tepki göstererek, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır." dedi.

    İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
    Alman polisinin #Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.

    Almanya'da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.

    Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır.
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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den Almanya'da camiye yapılan çirkin saldırıya tepki