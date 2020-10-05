Beyaz Saray, Trump'ın SUV araç ile destekçilerini selamlayabilmesi için "uygun önlemlerin" alındığını iddia ediyor, ancak Walter Reed'de görevli doktor Dr. James Phillips, hareketi Başkan'a eşlik eden Gizli Servis ajanlarının hayatlarını tehlikeye atabilecek bir şey olarak eleştirdi ve "sorumsuzluk hayret verici" dedi.

Pazar günü, Trump'ın doktoru Dr. Sean Conley, Başkan'ın oksijen düşüklüğü yaşadığını söyledi. Conley Cuma sabahı Trump'ın "ateşi yükseldi ve oksijen satürasyonu geçici olarak yüzde 94'ün altına düştü" dedi. Trump'a ek oksijen verildiğini de sözlerine ekledi. Daha sonra Cumartesi günü, Başkan'ın oksijen seviyesinin "yaklaşık yüzde 93'e düştüğünü" söyledi.

Conley, oksijen seviyesi düşmesinden sonra, Cumartesi günü Trump'a kortikosteroid ilaç deksametazon verildiğini söyledi. Deksametazon, yaygın olarak bulunabilen bir steroid ilaç olarak biliniyor ve tipik olarak oksijen desteği alan veya ventilasyona ihtiyaç duyan hastalara veriliyor.

Öte yandan Trump, Walter Reed Hastanesi'nde tedavisi görürken bir yandan 'inatla' çalıştığını göstermek için 'kurmaca' bir fotoğrafta boş bir sayfaya imza attı. Boş kağıda imza atarken çekilmiş fotoğrafı uluslararası ajanslar tarafından servis edilen Trump ile internette alay edildi ve izleyiciler tarafından 'reality şov başkanlığı' kınandı.

Beyaz Saray muhabiri ve analist Andrew Feinberg de fotoğrafları inceledi ve Trump'ın 'adını boş bir kağıda imzalıyor gibi göründüğünü' söyledi.