Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'tan yine dünyada son haber olan bir hamle geldi. Hastanenin önünde kendisini bekleyen destekçilerine sürpriz yapan Trump'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı ise tam anlamıyla olay yarattı. Fotoğrafı yakınlaştıran Beyaz Saray muhabiri ve analisti Andrew Feinberg, gerçeği açıklayınca yer yerinden oynadı, Trmp'ın kızı Ivanka'dan ise bomba bir yorum geldi. Beyaz Saray da Trump'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...
Yeni tip koronavirüse (covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı.
ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına bir sürpriz yaptı.
Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.
Kovid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini söyleyen Trump, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım." yorumunu yaptı.
Mesajında, "Hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak." ifadesini kullanan Trump'ın biraz daha enerjik görüntüsü dikkat çekti.
Video mesajının yayınlandığı esnada Gizli Servis araçlarının koruması eşliğinde hastane önündeki caddede beliren Trump, bulunduğu aracın içinden kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı. Trump'ın aracın içinde maskeli olması dikkat çekti.
Amerikan medyasında yankı bulan sürpriz ziyaret sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
Öte yandan Trump'ın sürpriz ziyaretiyle ilgili olarak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yazılı bir açıklama yaptı. Deere, açıklamasında, "Başkan Trump, dışarıda kendisini destekleyenlere el sallamak için kısa ve son dakikada karar verilmiş bir konvoy turu gerçekleştirdi ve Walter Reed'deki başkanlık suitine geri döndü." ifadesine yer verdi.
DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA
Trump'ın sağlık ekibinin bir parçası olan Dr.Brian Garibaldi, Başkan'ın Walter Reed Tıp Merkezi'nden bugün (Pazartesi) taburcu edilebileceğini söyledi.
Trump Cumartesi günü ikinci bir remdesivir dozunu tamamladı. Trump'ın kendini iyi hissettiğini diyen Garibaldi, Pazar günü yaptığı açıklamada, eğer Başkan "şu an olduğu gibi iyi hissetmeye devam ederse" Pazartesi günü erken saatlerde onu taburcu etmeyi umduklarını sözlerine ekledi.
Ancak Conley, Başkan'ın durumu hakkında yeniden açıklama yaptığı için geri döndüğünde, kafa karıştırıcı ve yanıltıcı yorumlarda bulunduğu için eleştirildi. Pazar günü Conley, Başkan'a oksijen verildiğini açıklamama kararını, "ekibin iyimser tavrını yansıtmak" istediğini söyleyerek savundu.
Beyaz Saray, Trump'ın SUV araç ile destekçilerini selamlayabilmesi için "uygun önlemlerin" alındığını iddia ediyor, ancak Walter Reed'de görevli doktor Dr. James Phillips, hareketi Başkan'a eşlik eden Gizli Servis ajanlarının hayatlarını tehlikeye atabilecek bir şey olarak eleştirdi ve "sorumsuzluk hayret verici" dedi.
Pazar günü, Trump'ın doktoru Dr. Sean Conley, Başkan'ın oksijen düşüklüğü yaşadığını söyledi. Conley Cuma sabahı Trump'ın "ateşi yükseldi ve oksijen satürasyonu geçici olarak yüzde 94'ün altına düştü" dedi. Trump'a ek oksijen verildiğini de sözlerine ekledi. Daha sonra Cumartesi günü, Başkan'ın oksijen seviyesinin "yaklaşık yüzde 93'e düştüğünü" söyledi.
Conley, oksijen seviyesi düşmesinden sonra, Cumartesi günü Trump'a kortikosteroid ilaç deksametazon verildiğini söyledi. Deksametazon, yaygın olarak bulunabilen bir steroid ilaç olarak biliniyor ve tipik olarak oksijen desteği alan veya ventilasyona ihtiyaç duyan hastalara veriliyor.
Öte yandan Trump, Walter Reed Hastanesi'nde tedavisi görürken bir yandan 'inatla' çalıştığını göstermek için 'kurmaca' bir fotoğrafta boş bir sayfaya imza attı. Boş kağıda imza atarken çekilmiş fotoğrafı uluslararası ajanslar tarafından servis edilen Trump ile internette alay edildi ve izleyiciler tarafından 'reality şov başkanlığı' kınandı.
Beyaz Saray muhabiri ve analist Andrew Feinberg de fotoğrafları inceledi ve Trump'ın 'adını boş bir kağıda imzalıyor gibi göründüğünü' söyledi.
BEYAZ SARAY'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
ABD Başkanı, doktorlarıyla sağlık durumundaki gelişmeleri konuşmak için bir araya gelecek. Beyaz Saray ekibi, günün ilerleyen saatlerinde hastaneden taburcu edilme ihtimalinin halen bulunduğu vurgulandı.
Trump, birkaç gün önce Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuş, dün başkent Washington'a yakın Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
74 yaşındaki Trump, kendisinin ve 50 yaşındaki eşi Melania Trump'ın Kovid-19 yakalandığını duyurduktan sonra dün gece Twitter'dan görüntülü açıklama yayınladı. Trump, eşinin kendisinden daha genç olduğu için hastalığı daha hafif geçirdiğini kaydetti.