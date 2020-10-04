

*Kellyanne Conway

Conway'in ardından Trump'ın halihazırda seçim kampanyası danışmanlığını yürüten Bill Stepien de Kovid-19 testinin pozitif olduğu duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantıya katılan ve yeni Anayasa Mahkemesi Yargıcının seçilmesi ile ilgili çalışmalar sürdüren Cumhuriyetçi Senatörler Thom Thillis ve Mike Lee'nin de Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Toplantıya katılan diğer dört senatörün ise testlerinin negatif olduğu açıklandı. Beyaz Saray Muhabirler Derneği ise yaptığı açıklamada aralarında Trump ile Air Force One'ı kullanarak Pensilvanya'ya seyahat eden bir gazetecinin de bulunduğu 3 muhabirin testlerinin pozitif olduğunu belirtti. Dernek ayrıca Beyaz Saray'da görev yapan basın kuruluşu temsilcilerine ve kurumlarına bilgi notu gönderildiğini söyledi. Trump'ın hastalanmasının ardından ise bugüne kadar maske kullanımını zorunlu tutmayan ve önlemleri hafife alan Beyaz Saray'da kurallar değişmese de çalışanların maske kullanmaya başladığı dikkat çekti.