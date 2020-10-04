TRUMP'IN ETRAFINDA KORONAYA YAKALANAN İSİMLER

ABD Başkanı Trump ve eşinin yanı sıra, Trump'ın etrafındaki isimler olan danışmanı Hope Hicks, eski ABD Başkanı Danışmanı Kellyanne Conway, Cumhuriyetçi Senatörler Mike Lee ve Thom Tillis, Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, Kampanya Danışmanı ile yöneticileri Chris Christie ve Bill Stepien ve Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins koronavirüse yakalandı.