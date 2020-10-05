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    • Dünya
    • 05.10.2020 Gazete
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    Kahin 'dan dünyayı sallayan '' kehaneti

    Başkan Trump, hastane odasından çektiği video ile ‘iyiyim’ mesajı yolladı. Kahin ’nın tahmini ise dünyayı salladı: Trump, virüsten dolayı sağır kalacak.

    Baba kehanet
    COVİD-19, liderleri de hedef aldı. Başkanı ile eşi Melania Trump Coronavirüs'e yakalandı. 74 yaşındaki Trump, tedavi için Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün, hastane odasından bir video yayınladı. "Şimdi çok daha iyiyim. Yakında geri döneceğim. Melania, gerçekten çok iyi idare ediyor. Benden biraz daha genç, sadece birazcık" açıklaması yaptı. Öte yandan Trump'ın Müdürü Nicholas Luna'nın da testi pozitif çıktı.



    YİNE BİLDİ
    Bulgar kahin , 11 Eylül saldırısından 'e kadar pek çok şeyi bildi. Donald Trump'ın Coronavirüs'e yakalanacağını da yıllar öncesinden tahmin etti. 1996'da hayatını kaybeden Baba Vanga, ABD Başkanı için "2020'de esrarengiz bir hastalığa yakalanacak. Beyninde tümör oluşacak ve sağır kalacak" demişti.



    CEVAPSIZ SORULAR
    Ivana Trump, eski eşi Başkan Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. "İhmalkar davrandı. Bunun kendine olacağını hiç düşünmedi" dedi.



    Başkan Trump'ın doktoru Sean Conley, dün basın toplantısı düzenledi. Başkan'ın durumunun iyiye gittiğini söyledi. Gazetecilerin "Akciğerlerinde hasar var mı?, Trump'ın ateşi kaça yükseldi?, İlave oksijen verildi mi?" sorularına yanıt vermemesi dikkat çekti.

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