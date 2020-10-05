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    • 05.10.2020 08:39
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    Bakanı Pompeo'dan flaş Trump açıklaması: Tüm olasılıklara hazırız

    Son dakika haberi... Bakanı Pompeo, Başkan 'ın sağlığı ile ilgili olarak, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.

    Dikkat çeken açıklama: Tüm olasılıklara hazırız
    Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkan 'ın sağlığı ile ilgili konuştu. Pompeo yaşanabilecek her türlü olasılığa hazır olunduğunu belirtti.

    "HARİKA BİR RUH HALİ İÇİNDEYDİ"
    Pompeo, Trump için "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Trump açıklaması: Tüm olasılıklara hazırız